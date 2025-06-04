Kartal'da otomobil yangını

Kartal'da otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Kartal'da seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.