Kartalkaya'da Otelde Yangın: 10 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika
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Kartalkaya'da Otelde Yangın: 10 Ölü, 32 Yaralı

Kartalkaya\'da Otelde Yangın: 10 Ölü, 32 Yaralı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

21.01.2025 10:17
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Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor. Bazı tatilciler de Kartalkaya'dan ayrılıyor. Ailesiyle yola çıkan bir tatilci, "Biz farklı bir oteldeydik. Yangını gördük. Ben ilk başta kavga oluyor zannettim, dumanları görünce yangın olduğunu anladım. Camdan atlayanları da gördük. Ondan sonra da hemen aşağı indik" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'da Otelde Yangın: 10 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika

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