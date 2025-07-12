Kartalkaya'da Yangın Felaketi: Rıfat Doğan'ın Acısı - Son Dakika
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Kartalkaya'da Yangın Felaketi: Rıfat Doğan'ın Acısı

Kartalkaya\'da Yangın Felaketi: Rıfat Doğan\'ın Acısı
12.07.2025 17:26
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Yangında eşini ve kızını kaybeden Doğan, otel yöneticilerini sorumsuzlukla suçluyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, "Organize kötülük, organize senaryosunu okudu. Hiç kimse hiçbir şeyden sorumlu değilmiş gibi davranıyorlar" dedi. Olası kastla yargılanan yöneticilere ilişkin konuşan Doğan, "Para kazanma hırsıyla burayı işletmeye devam ettiler" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın, 36'sı çocuk 78 kişiyi hayattan koparttı. Bolu'nun sevilen isimlerinden Ceren Yaman Doğan (45) ile kızı Lalin de (16) bu faciada yaşamını yitirdi. Facianın yaşandığı otele Rıfat Doğan, eşini ve kızını 20 Ocak Pazartesi Günü bıraktı. Lalin, yangın faciasından saatler önce babasıyla son kez mesajlaştı. Lalin'in uyumadan önce babasına, "İyi geceler babacığım, öptüm" yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi. Duruşması devam eden olaya ilişkin 32 sanığın savunması tamamlandı. Acılı baba Rıfat Doğan mahkeme sürecini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

"Organize kötülük, organize senaryosunu okudu"

Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarını kabul etmediğini dile getiren Rıfat Doğan, "Organize kötülük, organize senaryosunu okudu. Hiç kimse hiçbir şeyden sorumlu değilmiş gibi davranıyorlar. En sonunda iş Halit Ergül'e kadar geldi. Otel müdüründen genel müdüre, genel müdürden yönetim kuruluna, Halit Ergül'e oradan da Turizm Bakanlığı'na kadar herkes birbirinin üstüne attı. 'Bizi denetlediler, eksiğimiz olsa bize söylerlerdi. Biz onlara güvendik. Turizm Bakanlığı ve temsilcileri sorumludur' diyerek sorumluluktan kaçtılar. Yönetim kurulu başkanı olacaksın, başkan yardımcısı olacaksın, genel müdür olacaksın ama hiçbir yetkin ve sorumluluğun olmayacak. Bu, hayatın olağan akışına aykırı. İnsanların aklıyla oynamaya çalışıyorlar. Ama ben hakimin bu senaryoya inandığını düşünmüyorum. Bu yüzden yargıya ve hukuka güveniyoruz" diye konuştu.

"Rahatlıklarını, aymazlıklarını hala sürdürdüklerini görüyoruz"

Otel yöneticilerinin rahat tavırları olduğunun altını çizen Doğan, "Bizim için burada olmak çok zor. Bugün 172. gün. Belki 172 saati toplasanız bu süre boyunca uyumamışızdır. Bazen 2-3 gün uykusuz geçirdiğimiz oldu. Burada olmak başlı başına ağır. Ama buna rağmen buradayken, sanıkların aynı yangın günündeki rahatlıklarını, aymazlıklarını hala sürdürdüklerini görüyoruz. Hala aynı rahatlıktalar. Vicdan olmadığını anladık. Çünkü hiçbirisi pişmanlık dile getirmedi. Avukatlarımız defalarca dile getirmesine rağmen, ağızlarından pişman olduklarına dair tek bir cümle çıkmadı. Zaten hal ve tavırlarından sanki suçlu bizmişiz gibi davranıyorlar. Gidişat böyle devam ederse en sonunda biz onlardan özür dileyeceğiz. Bu gidişle biz onlardan özür dileyeceğiz" dedi.

"Para kazanma hırsıyla burayı işletmeye devam ettiler"

Otel yöneticilerinin para hırsıyla işletmeye devam ettiklerini dile getiren Rıfat Doğan, "Ama dediğim gibi, ben adalete güveniyoruz. Olası kastla yargılanmaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü eksiklerini bile bile orada insan ağırlamaya devam ettiler. Bu, açıkça riski göze almak demek. Para kazanma hırsıyla burayı işletmeye devam ettiler. Bunun başka açıklaması yok" dedi.

"Soyumuzu kuruttular"

Hayatta tutunacak bir şeylerinin kalmadığını söyleyen Doğan, "Başka bir şeyimiz kalmadı ki, soyumuzu kuruttular. Tıpkı içerideki birçok aile gibi bizim soyumuzu kuruttular. Hayatta neye tutunacağız? Sadece adalete dayanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki buradan çıkacak karar, bizim canlarımızı geri getirmeyecek. Ama bu karar, bundan sonraki süreçte kurumlara, şirketlere, yönetim kurulu üyelerine kadar herkese attıkları imzanın ne kadar ağır bir sorumluluk taşıdığını gösterecek" ifadelerini kullandı.

"Zaten darmadağınız"

Karısı ve kızında ayrı geçen günlerde neler yaşadığını anlatan Rıfat Doğan, "Zaten darmadağınız. Tam kendinize geldim diyorsunuz, bir anda bir koku geliyor burnunuza. O an her şey canlanıyor, dağılıyorsunuz. Yolda yürürken bir mekan görüyorsunuz, anınız canlanıyor, yine dağılıyorsunuz. Evinize giriyorsunuz, her yer anılarla dolu, dağılıyorsunuz. 172 gündür her gün böyle geçiyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'da Yangın Felaketi: Rıfat Doğan'ın Acısı - Son Dakika

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