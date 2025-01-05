Kartalkaya Yolunda Otobüs Kazası

Kartalkaya yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yolu kapattı
BOLU - Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü yolu ulaşıma kapattı. Onlarca araç yolda kalırken otobüse zincir takılmasının ardından yolun trafiğe açılması bekleniyor.
Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Sarıalan Yaylasına yakın bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya'dan dönüş yolunda bir yolcu otobüsü yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yolda yan dönerek, yolu gidiş geliş trafiğe kapattı. Otobüsün lastiklerine zincir takmak için vatandaşlar uğraşırken onlarca araç yolda kaldı. Zincir takılmasının ardından otobüsün hareket etmesiyle yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
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