Kartepe\'de 59 Sikke Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe'de şüphelendikleri 3 kişinin üzerini kontrol etti. Yapılan kontrolde şüphelilerin üzerinde 59 sikke bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KOCAELİ