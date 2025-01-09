Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe'de şüphelendikleri 3 kişinin üzerini kontrol etti. Yapılan kontrolde şüphelilerin üzerinde 59 sikke bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartepe'de 59 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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