Kartepe'de Banka Yangını

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Banka şubesinde yangın, ekipler sefer oldu

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde banka şubesinde yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

Olay, 19.00 sıralarında İstasyon mahallesinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Mesai saatinin ardından içeriden dumanların çıktığını fark eden güvenlik görevlisi hemen 112 acil çağrı merkezine haber vererek, yangına müdahale etti. Dumanlar giderek artarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, banka şubesinde çıkan yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. İçeriye dolan yoğun duman ekiplerin işini oldukça zorlaştırdı. Ekipler dumanı tahliye etmek için aspiratör sistemi kurarak, pencereleri de kırdı. Polis ekipleri de, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.