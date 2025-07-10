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Kartepe'de Cinsel İstismar İddiası

Kartepe\'de Cinsel İstismar İddiası
10.07.2025 22:17
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Sınav Koleji'nde öğretmene, cinsel istismardan 204 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Sınav Koleji'nde öğrencilerine 2 yıl boyunca cinsel istismar uyguladığı iddia edilen tutuklu öğretmenin 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada suçlamaları reddeden sanık, kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi.

Kartepe'deki Sınav Koleji'nde sınıf öğretmenliği yapan M.A., iddiaya göre 2023-2024 yılları arasında 6 öğrencisine cinsel istismarda bulundu. M.A.'nın, "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 6 ailenin şikayeti üzerine 7 Ocak'ta gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan öğretmen 8 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2023-2024 yılları arasında "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı", "basit tehdit", "12 yaşını tamamlamayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından açılan davanın iddianamesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın eğitimci olması ve zincirleme şekilde birden fazla öğrencisine karşı cinsel istismar ve tehdit suçlarını işlemesi nedeniyle, hakkında toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede çocukların ve sanığın ifadelerine de yer verildi. Mağdur çocuklar, sınıf öğretmenlerinin kendilerine müstehcen hareketlerde bulunduğunu dile getirdi.

"Sonunuz Narin gibi olur" diye tehdit etmiş

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık M.A., mağdur çocukların aileleri ile taraf avukatı hazır bulundu. Tacize uğradıklarını söyleyen çocuklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayla ilgili dinlenen mağdur anne ve babalar, çocuklarının M.A. tarafından taciz edildiğini, bu durumu çocuklarından öğrendiklerini ve çocukların, M.A. tarafından kimseye anlatmamaları yönünde tehdit edildiğini ifade etti. Çocuklar, M.A.'nın sınıftaki diğer öğrencileri bahçeye çıkartarak kendileriyle tek tek yalnız kaldığını, kimsenin içeri girmemesi için kapıyı kapatıp perdeyi çektiğini anlattı. Ayrıca, çocuklardan bazıları ise durumu ailelerine anlatmaları halinde M.A.'nın kendilerini 'Sonunuz Narin gibi olur' sözleriyle tehdit ettiğini ifade etti.

"Okul idaresine bildirmeme rağmen önlem alınmadı"

Tanık olarak dinlenen okuldaki öğretmen İ.M., "Bana da temaslı davranıp uygunsuz espriler yapınca kendimi geri çekmek zorunda kaldım. Şakalarının içeriği oldukça rahatsız ediciydi. Ayrıca, kız öğrencilerle sınıfta çok samimi ve yakın bir ilişki içindeydi. Havuza girerken çocuklara yönelik bakışları beni rahatsız ediyordu. Tüm bunları okul idaresine bildirmeme rağmen, herhangi bir önlem alınmadı" dedi.

"Öğrencilerime temasım olmadı, suçlamaları reddediyorum"

22 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan M.A., duruşmadaki savunmasında, "Öğrencilerime hiçbir şekilde temas etmedim, dokunmadım. Annelerinin isteği doğrultusunda görüştüm. Anneleri beni sürekli arayarak çocuklarının sorunlarından bahsediyordu. Bahsedilen iddiaları hiçbir zaman gerçekleştirmedim. Temasım hiçbir zaman olmadı. Sınıfta öğrenciler ile yardım istediklerinden dolayı yalnız kaldım. Suçlamaları reddediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 12 Kasım tarihine erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika

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