Kartepe\'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Suadiye Çepni Mahallesi Uzay Çıkması Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bazı geri dönüşüm malzemeleri yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ