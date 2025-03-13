Kartepe\'de Moloz İsyanı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafriyat kamyonları temel kazısından çıkan moloz ile inşaat atıklarını lüks sitelerin arasına döktü. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre temel kazısından çıkan hafriyat ile moloz atıkları lüks sitelerin arasında bulunan boş alana döküldü. Alan adeta çöplüğe dönerken vatandaşlar o anları kaydetti. Kamera kaydına alan vatandaş, "Hafriyat ve pislikleri buraya atıyorlar. Mahalle çöp kaynıyor" ifadelerini kullandı.

Moloz ile hafriyat atıklarının tekrar dolguda kullanılacağı iddia edildi. Konunun sosyal medyada yer alması üzerine alanda temizlik çalışması da yapıldı. - KOCAELİ