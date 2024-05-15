Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu

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Bir kamyon malı çöpe döküp gerekçesini de video çekerek anlattılar

Gerginliği dikkat çeken Soylu soru soran gazeteciye böyle engel oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KUTUNUN İÇİNDE CİHAZ BULDU

Olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu.

SOYUNMA KABİNİNDE İNCELEME

Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

GÜVENLİK AMİRİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük'teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.