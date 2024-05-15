Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu - Son Dakika
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Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu

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Kocaeli'de otomobil parçaları üreten bir fabrikada kadın işçilerin soyunma kabinine yerleştirilmiş kamera bulundu. Bir kadın çalışanın karton kutudan yayılan ışığı fark edip durumu müdürüne aktarmasıyla ortaya çıkan skandalla ilgili olarak fabrikanın güvenlik amiri gözaltına alındı.

15.05.2024 15:21
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KUTUNUN İÇİNDE CİHAZ BULDU

Olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu.

Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu

SOYUNMA KABİNİNDE İNCELEME

Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu

GÜVENLİK AMİRİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük'teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yavuz d: yine mi kocaeli 21 1 Yanıtla
  • E.E. Atayılmaz: Yine mi Kocaeli? Neler oluyor orada, Ruhi Çenet bi baksa mı acaba oraya :) 19 0 Yanıtla
  • Sabri Kılıc: geçende bir güvenlik görevlisi kadın üç çalışan erkek grup yaparken yakalandı diye haber yapılmıştı sonra fabrikadan yalanlama gelmişti aynı yer olabilir. oda ota parça üretici fabrikaydi. 12 0 Yanıtla
  • Ziwer Beyoğlu: Yine Kocaeli yine bir fabrika. Anlaşıldı fabrikalar batakhane 8 0 Yanıtla

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