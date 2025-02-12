Kaş\'ta Limon Yüklü Kamyonet Devrildi

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Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan limon yüklü kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kaş- Seydikemer yolu istikametinde ilerleyen 07APS174 plakalı limon yüklü kamyonet, sürücü N.G'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü N.G. kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA