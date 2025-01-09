Kasaplar Odası Başkanı Bıçaklandı

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Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam'ı iş yerinde bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Olay, 6 Ocak'ta İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, kasap dükkanına gelen F.K. isimli şahıs ile tartıştı. Şalgam, tartışmanın büyümesiyle F.K. tarafından bacağından bıçaklandı. Olayı gören esnafın aracıyla özel bir hastaneye götürülen İsmail Şalgam'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ