Kask Hayat Kurtardı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Cadde ortasında ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, aniden dengesini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından devrildi. Kazada motosikletin altında kalan sürücünün ayağı sıkıştı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletin devrilmesinin ardından sürücünün motosikletin altından güçlükle çıktığı ve çevredeki bir vatandaşın hızla yardıma koştuğu görülüyor. Kazanın etkisiyle sendeleyen sürücünün ayakta zor durdurduğu görüldü. Sürücü kaskı sayesinde ciddi bir yaralanmadan kurtuldu. - ŞANLIURFA