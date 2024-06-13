Kastamonu'da 12 ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde 12 evin yangında kullanılmaz hale geldiği köy, dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kastamonu'nun Araç ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Hikmet Dalçık'ın evinin bahçesinde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 11 eve daha sıçradı. Yaklaşık 20 vatandaşın yaşadığı köyde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu'nun Araç ilçesinde, Karabük'ten ve Çankırı'dan çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken 12 ev kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yanan evler dron ile havadan görüntülendi. Dron görüntüleri yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. - KASTAMONU