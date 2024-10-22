Kastamonu\'da 19 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramda 19 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde bir adreste arama yapıldı. Aramada 19 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU