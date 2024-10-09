Kastamonu\'da 19 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 19 bin 400 adet doldurulmuş makaran ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adi işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışmaları çerçevesinde, il merkezinde 19 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
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