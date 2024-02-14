Kastamonu'da 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu\'da 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Araçlarında yapılan aramada ise 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

14.02.2024 14:19
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesine, iki şahsın bulunduğu araç takibe alındı. Yapılan takip sonrasında iki şahsın içerisinde bulunduğu araç, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durduruldu. Durdurulan araçta ekipler tarafından yapılan aramada 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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