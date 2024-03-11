Kastamonu\'da 5 Milyon TL Değerinde Döviz ve TL Çalma Olayında 1 Şüpheli Tutuklandı

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Kastamonu'da bir işyerinden 5 milyon TL değerinde döviz ve TL çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Olay, 9 Mart'ta Kastamonu il merkezi Batı Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren kar maskeli şahıslar, çelik kasa içerisinde bulunan 5 milyon TL değerindeki döviz ve paraları çalarak kayıplara karıştı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı belirlenen 3 şahsın kimlikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 3 şahıs da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU