Kastamonu'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs tutuklandı

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Kastamonu 7 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, 7 ayrı suçtan 35 yıl 22 gün hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile il merkezinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerin ardından tutuklandı. - KASTAMONU