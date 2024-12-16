Kastamonu\'da Buzlanma Kazalara Neden Oldu

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Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan buzlanma sebebiyle çok sayıda kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi neticesinde buzlanmaya sebep oldu. Ara sokaklarda yaşanan buzlanma trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Ara sokaklarda çok sayıda araç kayarak duvarlara çarptı. Bir otomobil ise çarpmanın etkisi ile savrularak takla attı. Yaşanan kazalar sebebiyle şu ana kadar 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. - KASTAMONU