Kastamonu'da Çamurlu Su Tepkisi - Son Dakika
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Kastamonu'da Çamurlu Su Tepkisi

Kastamonu\'da Çamurlu Su Tepkisi

Kastamonu'da bazı vatandaşlar, musluklarından akan çamurlu su nedeniyle sosyal medya üzerinden Kastamonu Belediyesi'ne tepki gösterdi. Paylaşımlar ve eleştirilerla durumun ciddiyeti vurgulandı.

25.11.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Kastamonu'da bazı vatandaşlar, evlerindeki musluklardan akan çamurlu suyun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Kastamonu'da il merkezinde yaşayan bazı vatandaşlar, musluklarından akan çamurlu suyun fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşarak Kastamonu Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise yaptığı paylaşımda, "Kastamonumuzun kar manzaralı nezih akşamlarında kahveleriniz 'Bizim Hasan'dan, (Hasan Baltacı) hem de musluklarımızdan. Bu Kastamonu nankör vilayet, daha ne yapsın bu adam" diyerek tepkisini dile getirdi.

MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Enis Usturacı da, "Kastamonu Belediyesi neredesiniz" yazılı paylaşımı ile tepki gösterdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Çamurlu Su Tepkisi - Son Dakika

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