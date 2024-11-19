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Kastamonu'da Cinayet Ceza Kararı

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Kastamonu'da taksi şoförünü öldüren sanıklara 29'ar yıl hapis cezası verildi.

19.11.2024 23:37
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Kastamonu'da taksi şoförünü öldüren sanıklara ceza yağdı

KASTAMONU - Kastamonu'da taksi şoförünü, ücret anlaşmazlığı yüzünden bıçaklayarak öldüren iki genç, 29'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 31 Temmuz 2023 tarihinde Aktekke Mahallesi Yol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına yolcu olarak binen A.A. ve B.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.A. ve B.K., yanında bulundukları bıçakla taksi şoförü Tığlıgil'i defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Nurettin Tığlıgil, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.A. ve B.K., adli makamlarca tutuklandı.

Ücret anlaşmazlığı sebebiyle cinayeti işledikleri iddia edilen A.A. ve B.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasında A.A. ve B.K., suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk B.K. ile A.A.'yı, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. "15 yaşını ikmal etmiş, 18 yaşını ikmal etmemiş olması nedeniyle" mahkeme heyeti, sanık B.K.'nin cezasını 20 yıl 8 aya, sanık A.A.'nın cezasını da 19 yıl 8 aya düşürdü. Ayrıca mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan da sanıklar A.A. ve B.K.'yi 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.K. ve A.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanıklar hakkında da "haksız tahrik indirimi" ile "iyi hal indirimi" uygulamadı.

Öte yandan, cinayet zanlılarından B.K.'nin 2022 yılında da uzaklaştırıldığı okulda müdür yardımcısı Aziz B.'yi de bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.

Kastamonu\'da Cinayet Ceza Kararı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Cinayet Ceza Kararı - Son Dakika

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