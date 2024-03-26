Kastamonu'da Dev Dalgalar Sahilleri Dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Dev Dalgalar Sahilleri Dövdü

Kastamonu\'da Dev Dalgalar Sahilleri Dövdü

Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçelerinde hızı 102 kilometre/saate ulaşan fırtına sebebiyle dev dalgalar sahilleri vurdu. Sahiller sular altında kaldı, yollar kapanırken, çalışmalar başlatıldı.

26.03.2024 18:12  Güncelleme: 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Karadeniz'de hızı 102 kilometre/saate ulaşan fırtına sebebiyle dev dalgalar sahilleri dövdü. Dalgalar sebebiyle İnebolu ve Cide ilçelerinde sahiller sular altında kaldı.

Kastamonu'nun sahil ilçelerinde fırtına etkili oluyor. Karadeniz'de etkili olan fırtına sebebiyle Kastamonu'nun sahil şeridinde bulunan ilçelerde deniz taştı. Kastamonu'nun İnebolu, Cide, Doğanyurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde dalgaların boyu 6 metreye kadar ulaştı. Sahili döven dalgaların getirdiği kum ve taşlar Cide ilçesinde yolları kapattı, İnebolu ilçesinde ise sahilde bulunan iş yerleri ve parklar sular altında kaldı. Karayolları ekipleri sahil şeridindeki yollara denizden taşınan kum ve taşların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Fırtınanın hızı saatte 102 kilometreyi buldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerde esen fırtınanın hızı 102 kilometre/saat'i bulurken, dalgaların boyu da 6 metreye ulaştı.

İnebolu Kaymakamlığından uyarıda bulunuldu

İnebolu Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Kaymakamlıktan yapılan uyarıda, "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemizde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle denizin yükselmesinden dolayı Zaferyolu ve İsmetpaşa Caddeleri üzerine park etmiş araç sahiplerinin araçlarının zarar görmemesi için ivedilikle kaldırmaları önemle duyurulur" denildi.

"4 ay önce yaşadığımız fırtınayı yine yaşıyoruz"

Cide ilçesindeki sahilde Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, "4 ay önce yaşadığımız fırtınayı yine yaşıyoruz. Karadeniz'de dalga yüksekliği neredeyse 10 metre yüksekliğinde Karayolları ekipleri tam kadro çalışmaya devam ediyor, ancak eğer bu şekilde devam ederse sahil yolunu ulaşıma kapatmak zorunda kalırlar. 10 yıl önce bir tahkimat projesi vardı. Ben etkilileri bu proje için ödenek çıkartmaya davet ediyorum. 4 ay önce bu fırtına etkili olmuştu, o zamanda da yürüyüş platformumuz yerle bir olmuştu. Zarar her geçen fırtınada büyüyor" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Fırtına, Doğal Afet, Hava Durumu, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Dev Dalgalar Sahilleri Dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kına gecesinde ölüme sebep olan kişiye 16 yıl hapis cezası
    19:14 Kına gecesinde ölüme sebep olan kişiye 16 yıl hapis cezası

    Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen bir kına gecesinde havaya ateş eden Turgay Koca'nın tabancasından çıkan kurşun, Ömer Yılmaz'ın kafasına isabet etti. Yaralanan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan bir hafta sonra teslim olan Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede suçlamaları reddeden Koca'ya kasten adam öldürme suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

  • Julian Assange'ın ABD'ye iadesi askıya alındı
    19:02 Julian Assange'ın ABD'ye iadesi askıya alındı

    ABD'nin Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağına dair güvence vermesi gerektiğine karar veren Londra Yüksek Mahkemesi, Assange'ın iadesini şimdilik askıya aldı. Mahkeme, ABD makamlarına güvence vermesi için süre verdi. Assange'ın avukatları, eski Başkan Trump'ın açıklamasını gündeme getirdi. Assange, 18 suçtan yargılanmak isteniyor. Bir sonraki duruşma 20 Mayıs'ta yapılacak.

  • Isparta'da Lüks Araç Aydınlatma Direğine Çarptı
    18:54 Isparta'da Lüks Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

    Isparta'da otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptığı kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar durumu bildirdi.

  • Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
    18:49 Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, H.Ş. idaresindeki bir otomobilde yapılan aramada 19,27 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden T.A. tutuklanırken, H.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Nazilli'de Para İstemek İçin Çıkan Tartışmada Bir Kişi Bıçaklandı
    18:49 Nazilli'de Para İstemek İçin Çıkan Tartışmada Bir Kişi Bıçaklandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir çorbacıda oturan kadın müşteri ile dilencilik yaptığı belirtilen bir kişi arasında para isteme nedeniyle çıkan tartışma sonucunda kadın bıçakla yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

  • Büyükçekmece'de polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı
    18:48 Büyükçekmece'de polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı

    Büyükçekmece'de polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı Duruşma öncesi sanığın yakınları 1 polis memuruna saldırarak yaraladı: 4 kişi gözaltına alındı Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke...

  • Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 araç yolda mahsur kaldı
    18:44 Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 araç yolda mahsur kaldı

    Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde kar ve tipi nedeniyle 8 araç yolda mahsur kaldı. Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, mahsur kalan sürücüleri kurtararak güvenli bölgeye ulaşmalarını sağladı.

  • Mardin'de Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu
    18:41 Mardin'de Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarihi Taş Köprü (Dunaysır Köprüsü) yakınında Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesedin kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

  • Bingöl'ün Ilıcalar Beldesindeki bir termal tesisin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
    18:39 Bingöl'ün Ilıcalar Beldesindeki bir termal tesisin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

    Bingöl'ün Ilıcalar Beldesinde bulunan özel bir termal tesiste çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı.

  • Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği 3 villa böyle görüntülendi
    18:34 Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği 3 villa böyle görüntülendi

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki, mal beyanında göstermediği 3 villası havadan görüntülendi.

  • İstanbul Yenikapı'da Kaçak İstavrit Avına Büyük Darbe
    18:28 İstanbul Yenikapı'da Kaçak İstavrit Avına Büyük Darbe

    İstanbul Yenikapı'da Sahil Güvenlik ekipleri, boy yasağına aykırı şekilde avlanmış 8 ton istavrit balığı ele geçirdi. Kaçak su ürünleri avcılığı yapan 6 şahsa 123 bin 298 TL idari para cezası uygulandı. El konulan balıklar ise ihtiyaç sahiplerine bağışlandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.


17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
15:14 Putin misilleme mi yaptı ABD’de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 19:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Dev Dalgalar Sahilleri Dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement