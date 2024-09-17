Kastamonu'da Gölette Ceset Bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da Gölette Ceset Bulundu

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Kastamonu Daday'da gölette bulunan cesedin emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu belirlendi.

17.09.2024 11:09
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Kastamonu'da gölette ceset bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlar tarafından gölette erkek cesedi bulundu. Göletten çıkartılan cesedin emekli bir öğretmene ait olduğu öğrenildi.

Olay, Daday ilçesi Yumurtacı Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreden geçen vatandaşlar gölet üzerinde bir cesedin yüzdüğünü fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gölete jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, cesedi kıyıya çıkarttı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından cesedin, 69 yaşındaki Mehmet Sezer isimli emekli öğretmene ait olduğu belirlendi. Sezer'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası Daday Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Gölette Ceset Bulundu - Son Dakika

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