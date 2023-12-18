Kastamonu\'da hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı

Kastamonu'da virajı alamayarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu- İhsangazi yolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 37 LH 348 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ters döndü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Bu sırada yolda seyir halinde olan Başkent EDAŞ personelleri, durarak yaralı sürücüyü araçtan çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, ters dönen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - KASTAMONU