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Kastamonu'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da buzlu yolda kontrolden çıkan hafriyat kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Batı Çevre Yolu Açık Maslak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.S. idaresindeki BMC marka hafriyat kamyonu, rampa aşağı inerken buzlanan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.