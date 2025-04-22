Kastamonu'da Hamile Kadın Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Hamile Kadın Cinayeti

Kastamonu\'da Hamile Kadın Cinayeti

Kastamonu'da hamile kadının cesedi bulundu, kocası cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

22.04.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da apartmanı saran koku üzerine ekiplerin girdiği evde, bıçaklanmış halde cesedi bulunan 23 yaşındaki hamile kadının kocasının her gün 1,5 yaşındaki çocuğuyla eve girip çıktığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi kocanın evin önünde yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kan donduran detaylar

Yaklaşık 8 aylık hamile olduğu kadının kocası B. Civil (29) ise 1,5 yaşındaki çocukları İ. Civil ile birlikte il merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda dolaşırken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet şüphesi ile B. Civil adli makamlarca tutuklanırken, İ. Civil ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Sokakta ve binadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, B. Civil'in ceset bulunmadan önce bebek arabasına bindirdiği çocuğu ile birlikte binadan çıktığı ve yürüyerek uzaklaştığını tespit etti. Öte yandan, B. Civil'in her gün eve girip çıktığı görüldüğü belirtildi.

O anlar kamerada

Cesedin bulunduğu gün B. Civil'in 1,5 yaşındaki çocuğu ile birlikte binadan çıkıp uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde B. Civil'in bebeği ile birlikte sakin bir şekilde caddede yürüdüğü görülüyor.

"10 gündür kocası eve gelip gidiyormuş"

Caddede bulunan esnaflardan Recep Eski, cinayet şüphelisi B. Civil'in 10 gündür sürekli eve gelip daha sonra da ayrıldığını öğrendiklerini belirterek, "Sabah saatlerinde polis, ambulans, itfaiye ekipleri geldi. Biz de sorduk, '10 gün önce cinayet işlenmiş' dediler. 10 gündür de kocası eve gelip gidiyormuş. Polis ekipleri de gelip cesedi evden çıkarttılar. Buradan gelip geçerken aileyi görüyorduk. 1,5 yaşlarında bir çocukları vardı. Kadın da hamileydi. Bugün sabah şahıs tekrar buradan geçmiş. Polis arkadaşlar bizim iş yerimizin güvenlik kamerasını incelediler, orada da gözüküyor. Sabah sakin bir şekilde yürüyerek binadan çıkıyor ve bebek arabasıyla yürüyerek caddeden geçiyor. İkisi çıktılar çarşıya doğru yürüdüler" dedi. - KASTAMONU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kastamonu, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Hamile Kadın Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Öldürülen Elif Kırav’ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor Öldürülen Elif Kırav'ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor
Şevval Sam: Meslek hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri Şevval Sam: Meslek hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri
Modifiye festivalinde drift atan Tofaş alev aldı Modifiye festivalinde drift atan Tofaş alev aldı
Federasyondan açıklama var Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi
Galatasaray’a Konyaspor maçı öncesi kötü haber Galatasaray'a Konyaspor maçı öncesi kötü haber
88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis’in son sözleri 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri
Ünlü oyuncu 47 yaşında yedinci kez anne oldu Ünlü oyuncu 47 yaşında yedinci kez anne oldu
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu

10:46 Damacanadan bir bardak su, 1 lira 30 kuruşa doluyor Damacanadan bir bardak su, 1 lira 30 kuruşa doluyor
10:24 Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
10:23 Vatikan, Papa Francis’in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı
10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
14:33 Ayşe Mine ameliyat masasına yattı Tam beş saat sürdü Ayşe Mine ameliyat masasına yattı! Tam beş saat sürdü
14:28 Apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı Apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı
14:23 Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi
14:21 Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
14:04 Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 11:00:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Hamile Kadın Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement