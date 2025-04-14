Kastamonu\'da Hırsız Yakalandı

Kastamonu'da girdiği evden bir miktar ziynet eşyası ve para çalan şahıs, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyası ve paralar ise sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da girdiği bir evden bir miktar ziynet eşyası ve para çalan şahıs kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli, çaldığı 20 adet çeyrek altın, 3 adet yarım altın, 1 adet 1 gram altın, 1 adet 0,25 gram altın, 10 gram altın bilezik ve 12 bin TL nakit para ile yakalandı. Altın ve nakit para sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU