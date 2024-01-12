Kastamonu\'da Hırsızlar Değerli Eşya Bulamayınca Televizyon ve Kombiyi Çaldı

Kastamonu'da bahçedeki balkondan girdikleri evde değerli eşya bulamayınca televizyonları ve kombiyi çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, İsmailbey Mahallesi Aşağı İmaret Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece H.A.'ya ait evin bahçesine giren hırsızlar, bahçedeki balkonun kapısını açtı. Balkondan eve giren hırsızlar, eşyaları karıştırarak kıymetli eşya aradı. Evdeki iki adet televizyon ile kombiyi sökerek çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Şüphelileri kaçarken gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri, eve gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, olayı gerçekleştiren hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU