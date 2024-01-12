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Kastamonu'da Hırsızlar Değerli Eşya Bulamayınca Televizyon ve Kombiyi Çaldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Hırsızlar Değerli Eşya Bulamayınca Televizyon ve Kombiyi Çaldı

Kastamonu'nun İsmailbey Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren hırsızlar, balkondan eve girerek değerli eşya aradı. Ancak eşyaları bulamayan hırsızlar, evden televizyonlar ve kombiyi çalarak kayıplara karıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kastamonu\'da Hırsızlar Değerli Eşya Bulamayınca Televizyon ve Kombiyi Çaldı
12.01.2024 - 16:37,
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Kastamonu'da bahçedeki balkondan girdikleri evde değerli eşya bulamayınca televizyonları ve kombiyi çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, İsmailbey Mahallesi Aşağı İmaret Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece H.A.'ya ait evin bahçesine giren hırsızlar, bahçedeki balkonun kapısını açtı. Balkondan eve giren hırsızlar, eşyaları karıştırarak kıymetli eşya aradı. Evdeki iki adet televizyon ile kombiyi sökerek çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Şüphelileri kaçarken gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri, eve gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, olayı gerçekleştiren hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Hırsızlar Değerli Eşya Bulamayınca Televizyon ve Kombiyi Çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Hırsızlar Değerli Eşya Bulamayınca Televizyon ve Kombiyi Çaldı - Son Dakika
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