Kastamonu\'da İki Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda basit yaralama suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından 6 yıl 7 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç. ve F.B. isimli şahıslar, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU