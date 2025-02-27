Kastamonu'da Kadın 14. Kattan Düştü

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Kastamonu'da binanın 14'üncü katından düşen 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki E.M., oturduğu apartmanın 14'üncü katından düştü. E.M. olay yerinde hayatını kaybetti. E.M.'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU