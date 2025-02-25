Kastamonu\'da Kar Engelini Aştı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yolu kapanan köyde hastalanan kadın, paletli kar aracı sayesinde hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Yolları kapanan köylerdeki hastalar için ise ekipler seferber oluyor. Cide ilçesine bağlı Güren Başköy köyünde hastalanan H.Ş. isimli kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köyün yolunun ulaşıma kapalı olması sebebiyle AFAD ve sağlık ekipleri harekete geçti. AFAD'a ait paletli kar aracı ile köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra araca alınan hasta, yolda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Hastanın daha sonra ambulansla hastaneye sevki sağlandı. - KASTAMONU