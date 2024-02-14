Kastamonu'da Peçeteye Emdirilmiş Amfetamin Yakalandı, 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Peçeteye Emdirilmiş Amfetamin Yakalandı, 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu\'da Peçeteye Emdirilmiş Amfetamin Yakalandı, 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada peçeteye emdirilmiş amfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Aramada ayrıca ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca fişekleri de bulundu.

14.02.2024 14:20
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada peçeteye emdirilmiş amfetamin yakaladı. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde durdurulan araç içerisinde ve araçta bulunan iki şahsın yapılan üst aramasında; 9 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Peçeteye Emdirilmiş Amfetamin Yakalandı, 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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