Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma neticesinde düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız yivli av tüfeği, 6 adet şarjör ile 360 adet fişek ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Silah Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
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