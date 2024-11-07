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Kastamonu'da Tefecilere Operasyon

Kastamonu'da tefecilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı; adli işlemler başlatıldı.

07.11.2024 13:13
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Kastamonu'da tefecilere yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefeciliğin önlenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu adreslerdeki 5 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Tefecilere Operasyon - Son Dakika

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