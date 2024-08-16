Kastamonu\'da Tekne Kazasında Kaybolan 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize açıldıkları teknenin batması neticesinde kaybolan vatandaşların 3'ünün de cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, olay günü yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Şahısların bulunması için ekipler tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayın 5'inci gününde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JAK timi dalgıçları tarafından Gideros köyünün 100 metre açığında, denizin dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından aynı bölgede yapılan çalışmalar neticesinde teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. - KASTAMONU