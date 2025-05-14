Kastamonu'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Kastamonu'da demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da demir yüklü tırın kavşakta devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Karabük karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Samsun'a demir taşıyan, Murat H. idaresindeki 80 ACH 683 plakalı Iveco marka tır, kavşakta devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın dorsesindeki demirler, iş makinesi yardımı ile kaldırıldı. Tırın kaldırılması için ise vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.