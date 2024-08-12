Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, 12 şahsın üzerinde arama yapıldı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3,82 gram metamfetamin, 67 adet uyuşturucu hap, bir miktar kannabinoid maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan 5 adet cam düzenek ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU