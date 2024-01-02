 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında uyuşturucu madde bulunduran 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda extacy, sentetik ecza hapı, metamfetamin, kannabinoid, galara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
02.01.2024 - 16:22,
Abone Ol

Kastamonu'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamalar sırasında uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde F.K. ve M.K. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada extacy ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Merkez ilçesinde de S.T., S.Z. ve M.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç ve M.G.'nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada metamfetamin, kannabinoid, galara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, Jandarma, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:12:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement