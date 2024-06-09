Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan bir şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 336 gram metamfetamin, 686 adet sentetik ecza hapı, 9,75 gram kannabinoid hammaddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 56 bin 300 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU