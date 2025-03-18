Kastamonu\'da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından satışa hazır uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından uyuşturucu made ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçesinde G.C., B.E.M. ve E.A. şahısların üstünde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramada satışa hazır vaziyette paketlenmiş bir miktar metamfetamin ve 20 bin TL nakit ele geçirildi. Olayla ilgili G.C. ve E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU