Kastamonu\'da yapılan denetimlerde bin 63 kişi ve 346 araç kontrol edildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 63 şahıs ile 346 araç sürücüsü kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede 10 Ağustos Cuma günü yapılan uygulamalarda bin 63 şahıs, 346 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Trafik denetiminde ise 1 araç trafikten men edildi. - KASTAMONU