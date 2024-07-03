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Kastamonu'da yıldırım orman yangınlarına sebep oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun yıldırım düşmesi sebebiyle iki farklı noktada orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kuzyaka bölgesi Koçcağız mevkisi ile İhsangazi ilçesine bağlı Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sebebiyle yangın başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında bulunan ormanlık alandaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Koçcağız mevkiindeki yangına ise ekiplerin müdahalesi sürüyor. Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan, bugün Kastamonu'nun İhsangazi ve Araç ilçelerinde çıkan 4 orman yangınından 3'ü Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.