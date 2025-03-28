Kastamonu Damat Cinayetinde Ceza Açıklandı - Son Dakika
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Kastamonu Damat Cinayetinde Ceza Açıklandı

Kastamonu Damat Cinayetinde Ceza Açıklandı

Kastamonu'da damat cinayeti sanıkları 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı; haksız tahrik indirimi uygulandı.

28.03.2025 11:31
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Kastamonu'da meydana gelen damat cinayeti davasında karar çıktı. Sanıklara haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 16'şar yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi'ndeki Ahmet Dede Mezarlığı'nda 25 Ocak 2024'te erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan araştırmada cesedin, baş ve vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden 32 yaşındaki Tolga Benderlioğlu'na ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden yola çıkan ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen iki aracı Karabük'te durdurdu. Araçlarda bulunan damadın kayınpederi Osman D., kayınbiraderi İbrahim D. ve Cihan Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sanıklar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "kasten öldürme" suçlamalarıyla dava açıldı. Aynı dosyada Tolga Benderlioğlu'nun eşi N. Benderlioğlu ve kayınvalidesi Hasibe D. hakkında da dava açılarak dosya birleştirildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı, aile üyelerinin fikir birliği içinde tasarlayarak adam öldürdüklerini öne sürerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sanıklardan Osman D. ifadesinde, olayın bir anda geliştiğini iddia ederek, "Damadım sinirliydi, kızıma şiddet uyguluyordu. Planlı bir olay değildi. Beraatımı istiyorum" dedi. Kayınbirader İbrahim D. ise, "Bir anda olayın içinde buldum kendimi. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde savunma yaptı. Sanıklardan Cihan Ç. ise "Olaydan habersizdim, mağdur oldum. O gece ne yapacağımı bilemedim. Sadece annem ve nişanlımla ilgileniyordum" diyerek beraatini talep etti.

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, kayınpeder Osman D. ve kayınbirader İbrahim D.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanıkların suçu haksız tahrik altında işlediklerine kanaat getirilerek ceza 16'şar yıla düşürüldü. İbrahim D.'nin cezası, iyi hal indirimiyle 12 yıl 4 aya indirildi. Osman D. ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Cihan Ç. ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza da iyi hal indirimiyle 25 yıla düşürüldü. Sanıklar N. Benderlioğlu ve Hasibe D. ise beraat etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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