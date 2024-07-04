Kastamonu İhsangazi'de 18 Saattir Devam Eden Orman Yangını - Son Dakika
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Kastamonu İhsangazi'de 18 Saattir Devam Eden Orman Yangını

Kastamonu İhsangazi\'de 18 Saattir Devam Eden Orman Yangını

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale 18 saattir devam ediyor. Yangınla ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

04.07.2024 14:06  Güncelleme: 14:12
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangına müdahale 18 saattir devam ediyor. Yangınla ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "İnşallah 1-2 saat içerisinde yangını kontrol altına alacağız" dedi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Cambaz ve Koçcağız köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde, yıldırım düşmesi neticesinde çıkan yangın devam ediyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler ile kurumlara ait iş makineleri ile yangın söndürülmeye çalışılıyor. 6 arazöz, 12 tane su ikmal aracı, 20 tane ilk müdahale ekip aracı, 80 orman işçisi, 20 mükellef ve 1 hava helikopteri ile yangına dört bir yandan müdahale ediliyor. 18 saattir süren yangının yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınması hedefleniyor.

"İnşallah 1-2 saat içerisinde yangını kontrol altına alacağız"

Yangınla ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Dün akşam saat 17.30 itibariyle özellikle Ilgaz Dağı etrafında çok ciddi yıldırımlar düştü. 10'un üzerinde yıldırım nedeniyle yangın çıktı. An itibari ile bu yangınların 9'unu söndürdük. Bulunduğumuz noktada söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 16 arazözümüz, 12 tane su ikmal aracımız, 20 tane ilk müdahale ekip aracımız, 80 orman işçisi, 20 tane mükellef ve 1 hava helikopteri ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 1-2 saat içerisinde yangını kontrol altına alacağız. 2 adet dozer ve bir adet greyder ile ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Daha etkin müdahale ve yanan yer ile yanmayan alanların arasını ayırmak için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

"Yaklaşık 10 yıldırım düşmesi ve fırtına sebebiyle yangın meydana geldi"

Yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini belirten İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ise "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Kastamonu Merkez ve İhsangazi ilçesi sınırında yaklaşık 10 yıldırım düşmesi ve fırtına sebebiyle yangın meydana geldi. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan hariç diğerleri kontrol altına alındı. Komşu ilçelerden gelen orman ve kamu kurumlarımızın makine ve ekipleri ile yangına anında müdahale edildi" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu İhsangazi'de 18 Saattir Devam Eden Orman Yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu İhsangazi'de 18 Saattir Devam Eden Orman Yangını - Son Dakika
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