Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi\'nde köpeğe müdahale yapılmadığı iddiası

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Kastamonu'da bir vatandaşın, köpeğini Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdüğü köpeğine gerekli müdahalenin yapılmadığı yönündeki iddiası ile ilgili Kastamonu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sahibinin veteriner hekimlerin acil operasyon önerisine rağmen köpeği hastaneden aldığı belirtildi.

Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde, fenalaşan köpeği ile ilgilenmediğini söyleyen bir vatandaşın iddiaları, bir gazetede köşeyazısında gündeme getirildi. Köşe yazısının yayımlanmasının ardından konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Üniversitesi, köpek sahibinin veteriner hekimlerin acil operasyon önerisine rağmen, operasyonu yaptırmak istemediğini beyan ederek köpeği hastaneden çıkardığı belirtildi. Köpek sahibinin hayvanı hastaneden almak için verdiği dilekçe de paylaşıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, " Sözcü Gazetesi'nde Uğur Dündar tarafından 19 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan "Fırat'ın ölümü" başlıklı yazıda yer alan veteriner hekimler tarafından iç kanama teşhisi konulan ve acil operasyon önerisi yapılan bir köpeğin durumu hakkında yazılan makale ile ilgili olarak, bazı önemli noktaları açıklığa kavuşturmak isteriz. Öncelikle, veteriner hekimlerimiz, hastanın sağlığı ve yaşam kalitesini korumak için gerekli tüm tıbbi değerlendirmeleri yapmış ve köpeğin iç kanama geçirdiğini tespit etmiştir. Bu ciddi durum karşısında, köpeğin acil olarak operasyona alınması gerektiği bilgisi hasta sahibine iletilmiştir. Ancak, hasta sahibi, veteriner hekimlerin bu acil operasyon önerisine rağmen, operasyonu yaptırmak istemediğini beyan ederek köpeği hastaneden çıkarmış ve bu kararını yazılı olarak onaylamıştır" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU