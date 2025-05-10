Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerine Geçmiş Olsun Mesajı

Kastamonu Valiliği ile Kastamonu Üniversitesi, gezi için gittikleri Sinop'ta kaza geçiren öğrencilere 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

Sinop'un merkez ilçesine bağlı Aloğlu köyü mevkiinde, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 34 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın ardından Valilik ile Kastamonu Üniversitesi, yaralıların son durumu hakkında bilgilendirmede bulunarak, 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsü ile bir otomobilin, 10 Mayıs 2025 tarihinde Sinop Merkez Aloğlu köyü mevkisinde çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye yönlendirilen AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 34 vatandaşımızın sağlık merkezine sevki gerçekleştirilmiştir. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki yaralılardan 1 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde, 5 kişinin tedavisi serviste, 8'i ise müşahede altında devam etmekte olup 20 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kastamonu Üniversitesi de, yayınladığı mesajında, "Bugün sabah saatlerinde, Sinop'un Erfelek ilçesi Aloğlu köyü mevkiinde öğrencilerimizi taşıyan bir tur otobüsünün, karşı yönden gelen bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kazanın ardından, 31 öğrencimiz ve 1 akademisyenimiz olmak üzere toplam 32 kişi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yoğun bakımda tedavisi süren bir öğrencimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Öğrencilerimizden 19'u taburcu edilmiş, 4'ünün ise servisteki tedavileri devam etmektedir. Diğer yaralılarımızın sağlık durumları da takip edilmekte ve hastanedeki tedavileri sürmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumu, Rektörlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, ilgili birimlerimiz öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmak üzere gerekli koordinasyonu sağlamaktadır. Yaralanan tüm öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte başta Sinop Valiliği, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü ve Sinop Üniversitesi olmak üzere, sürece katkı sunan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi çalışanlarına ve tüm kurum ve personellere teşekkür ediyoruz. Kazaya ilişkin soruşturma yetkili mercilerce sürdürülmektedir" dedi. - KASTAMONU