Kasten Adam Öldürme Suçlusu Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 'kasten adam öldürme' suçundan 43 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan operasyonda, 'kasten adam öldürme' suçundan 43 yıl hapis cezası bulunan F.Y. (32) saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA
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