Kasten Öldürme Suçlusu Genç Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu; hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 21 yaşındaki E.C.M. Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesinde yapılan operasyonlar ile yakalandı.

Yakalanan E.C.M isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA