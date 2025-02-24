Katil Zanlısı Suriye'ye Kaçarken Yakalandı

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Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Katil zanlısı eski eş Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Nejla Özbiber'in cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise Suriye'ye kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, sabah erken saatlerde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Kürkçüisimli şahıs, sabah saatlerinde evine geldiği eski eşi Nejla Özbiber ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Kürkçü, eski eşi Nejla Özbiber'i bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde eski eşi tarafından bıçaklanan Nejla Özbiber'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Eski eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı eski koca Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mahmut Kürkçü ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucun sınıra yakın bir bölgede Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı. Yakalanan katil zanlısı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.